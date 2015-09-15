​Азербайджан отменит некоторые налоговые льготы

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В 2016 году будут пересмотрены, ограничены или же частично отменены налоговые и таможенные льготы в различных сферах экономики Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2016 год.

Одним из основных направлений бюджетно-налоговой политики по доходам на будущий год является усовершенствование налоговой системы путем внесения изменений в существующее законодательство и предоставление права выбора относительно порядка уплаты налогов налогоплательщикам в некоторых сферах экономики.

Помимо этого, прогнозируются перечисления в госбюджет дивидендов с доли государства в уставном фонде или пакете акций предприятий, а также повышение налоговых ставок.

Наряду с этим, продолжаются работы в направлении перехода к малоступенчатой системе таможенных пошлин, запланированы мероприятия по повышению коэффициента поступлений в госбюджет за счет аренды государственных земель, а также поступлений в бюджет от приватизации госимущества.

Также, на фоне снижения доходов и расходов государственного и сводного бюджетов продолжится политика бюджетного ограничения, усовершенствуется управление текущими и капитальными расходами. Кроме того, будут продолжены работы в направлении поэтапного ограничения госфинансирования многих сфер экономики с целью привлечения частных инвестиций.