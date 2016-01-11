​Азербайджан отложил введение "Зеленой карты" для российских автомобилистов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Введение "Зеленой карты" для российских автомобилистов в Азербайджане, которое было запланировано с 1 января 2016 года, откладывается.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
По информации, это связано с тем, что двустороннее соглашение между Российским союзом автостраховщиков и бюро Азербайджана в соответствии с правилами системы "Зеленая карта" не подписано.
Таким образом, с 1 января 2016 года российские "Зеленые карты" на территории Азербайджанской Республики не будут действовать, а въезд на территорию республики осуществляется по старым правилам. При этом данные карты продолжают действовать на территории иных стран системы "Зеленая карта".
Аналогично азербайджанские "Зеленые карты" на территории России считаются недействительными.
Tural İbadlıАвтор новости