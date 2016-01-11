​Азербайджан отложил введение "Зеленой карты" для российских автомобилистов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Введение "Зеленой карты" для российских автомобилистов в Азербайджане, которое было запланировано с 1 января 2016 года, откладывается.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

По информации, это связано с тем, что двустороннее соглашение между Российским союзом автостраховщиков и бюро Азербайджана в соответствии с правилами системы "Зеленая карта" не подписано.

Таким образом, с 1 января 2016 года российские "Зеленые карты" на территории Азербайджанской Республики не будут действовать, а въезд на территорию республики осуществляется по старым правилам. При этом данные карты продолжают действовать на территории иных стран системы "Зеленая карта".

Аналогично азербайджанские "Зеленые карты" на территории России считаются недействительными.