Азербайджан освобождает от налогообложения импорт летательных аппаратов для гражданской авиации

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане освободят от налогообложения летательные аппараты, комплектующие, двигатели и силовые установки, ввозимые для целей гражданской авиации.

Как сообщает Report, поправка к Налоговому кодексу после обсуждения утверждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Так, в статью 164 (Освобождение от уплаты налога) добавляется пункт 164.1.38, который предусматривает освобождение от налогообложения летательные аппараты, комплектующие, двигатели и силовые установки, ввозимые для целей гражданской авиации.