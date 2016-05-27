​Азербайджан освободил от уплаты дорожного налога грузовые автомобили иностранных государств

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ С 1 июня 2016 года зарегистрированные на территории иностранных государств грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, передвигающиеся по территории Азербайджана, будут освобождены от уплаты дорожного налога сроком на 3 года. Как сообщает Report, это предусмотрено последними поправками Налогового кодекса.

По закону, дорожный налог не уплачивается при перевалке перевозимых по железной дороге грузов на последней железнодорожной станции, установленной соответствующим органом исполнительной власти, на грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы иностранных государств и перевозке их на территорию другого государства через ближайший контрольно-пропускной пункт.

Также дорожный налог не уплачивается при перевозке грузов на грузовых автомобилях, прицепах и полуприцепах иностранных государств с территории другого государства на территорию Азербайджана через ближайший контрольно-пропускной пункт до первой железнодорожной станции, установленной соответствующим органом исполнительной власти.