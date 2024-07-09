Азербайджан обсудил "зеленое" финансирование с Черноморским банком торговли и развития

Азербайджан обсудил "зеленое" финансирование с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Азербайджан обсудил "зеленое" финансирование с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Обсуждения прошли на встрече заместителя министра экономики Анара Ахундова с вице-президентом Банка Драгошем Паулом Унгуряну.

На встрече были рассмотрены вопросы "зеленого" финансирования и инвестиций, развитие МСП и увеличение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, финансирование проектов по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и управлению твердыми бытовыми отходами.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках COP29, возможностях финансирования проектов с особым вниманием к климатической повестке, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.