Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США

Обсуждены возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами Азербайджана и США.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

"В рамках первого рабочего визита банковской миссии Азербайджана в США продолжаются наши встречи с рядом государственных чиновников. Мы встретились с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения экономических связей между нашими странами, а также возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами двух стран", - отметил Кязымов.