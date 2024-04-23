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Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США

Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США Обсуждены возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами Азербайджана и США.
Финансы
23 апреля 2024 г. 18:00
Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США

Обсуждены возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами Азербайджана и США.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

"В рамках первого рабочего визита банковской миссии Азербайджана в США продолжаются наши встречи с рядом государственных чиновников. Мы встретились с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения экономических связей между нашими странами, а также возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами двух стран", - отметил Кязымов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ ilə maliyyə sektorunda əməkdaşlığı möhkəmləndirməyi müzakirə edib

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