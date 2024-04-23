Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США

Обсуждены возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами Азербайджана и США.
Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в социальной сети "X".
"В рамках первого рабочего визита банковской миссии Азербайджана в США продолжаются наши встречи с рядом государственных чиновников. Мы встретились с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения экономических связей между нашими странами, а также возможности укрепления сотрудничества между финансовыми секторами двух стран", - отметил Кязымов.
We continue the meetings with US officials within the #Azerbaijan banking mission to the States. The meeting with Arun Venkataraman, Assistant Secretary of Commerce for Global Markets of the US, was one of the important discussions. We exchanged views on the prospects for… pic.twitter.com/IfTr5tTbZt