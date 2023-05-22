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Азербайджан обсудил со SWIFT расширение использования инновационных платежных услуг

Азербайджан обсудил со SWIFT расширение использования инновационных платежных услуг Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел обсуждения в рамках совместного сотрудничества с организацией SWIFT в направлении расширения сферы инновационных платежных услуг в стране, а также предоставления надежных, устойчивых и безопасных платежных
Финансы
22 мая 2023 г. 15:38
Азербайджан обсудил со SWIFT расширение использования инновационных платежных услуг

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел обсуждения в рамках совместного сотрудничества с организацией SWIFT в направлении расширения сферы инновационных платежных услуг в стране, а также предоставления надежных, устойчивых и безопасных платежных решений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, делегация SWIFT посетила ЦБА, и была проведена совместная встреча с группой пользователей SWIFT, состоящей из представителей коммерческих банков и финансовых учреждений, работающих в нашей стране.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние национальной платежной инфраструктуры страны, проделанная работа по переходу на международный стандарт ISO20022 и перспективы развития платежных услуг, текущие и будущие программы деятельности, реализуемые организацией SWIFT, в том числе особенности решений SWIFT по обеспечению соответствия, цели и принципы программы безопасности клиентов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan SWIFT-lə innovativ ödəniş xidmətlərinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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