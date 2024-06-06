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Азербайджан обсудил с ВТО диверсификацию экономики 

Азербайджан обсудил с ВТО диверсификацию экономики  Азербайджан и Всемирная торговая организация (ВТО) обсудили направления диверсификации экономики страны.
Финансы
6 июня 2024 г. 17:37
Азербайджан обсудил с ВТО диверсификацию экономики 

Азербайджан и Всемирная торговая организация (ВТО) обсудили направления диверсификации экономики страны.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала обсуждался процесс членства нашей страны в организации, перспективы развития наших отношений, работа, проводимая в направлении диверсификации экономики в нашей стране, тесные торговые связи, установленные с региональными и глобальными партнерами, и активное продвижение инвестиций. Мы обсудили возможности партнерства в рамках COP29", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ÜTT ilə ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsini müzakirə edib

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