Азербайджан обсудил с ВТО диверсификацию экономики

Азербайджан и Всемирная торговая организация (ВТО) обсудили направления диверсификации экономики страны.

Азербайджан и Всемирная торговая организация (ВТО) обсудили направления диверсификации экономики страны.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала обсуждался процесс членства нашей страны в организации, перспективы развития наших отношений, работа, проводимая в направлении диверсификации экономики в нашей стране, тесные торговые связи, установленные с региональными и глобальными партнерами, и активное продвижение инвестиций. Мы обсудили возможности партнерства в рамках COP29", - отметил министр.