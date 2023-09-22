Азербайджан обсудил с Всемирным банком индикативную программу инвестиционных проектов

Азербайджан обсудил индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную Всемирным банком.

Азербайджан обсудил индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную Всемирным банком.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"С региональным директором по Южному Кавказу госпожой Роланде Прайс были обсуждены вопросы, которые находятся на повестке дня сотрудничества между банком и нашей страной", - отметил министр.

M.Джаббаров отметил, что с Р.Прайс был проведен обмен мнениями о подготовке рамок странового партнерства, охватывающих 2023-2028 годы, а также о перспективах развития сотрудничества.