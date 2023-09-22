Азербайджан обсудил с Всемирным банком индикативную программу инвестиционных проектов

Азербайджан обсудил индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную Всемирным банком.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".
"С региональным директором по Южному Кавказу госпожой Роланде Прайс были обсуждены вопросы, которые находятся на повестке дня сотрудничества между банком и нашей страной", - отметил министр.
M.Джаббаров отметил, что с Р.Прайс был проведен обмен мнениями о подготовке рамок странового партнерства, охватывающих 2023-2028 годы, а также о перспективах развития сотрудничества.