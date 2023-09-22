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Азербайджан обсудил с Всемирным банком индикативную программу инвестиционных проектов

Азербайджан обсудил с Всемирным банком индикативную программу инвестиционных проектов Азербайджан обсудил индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную Всемирным банком.
Финансы
22 сентября 2023 г. 17:22
Азербайджан обсудил с Всемирным банком индикативную программу инвестиционных проектов

Азербайджан обсудил индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную Всемирным банком.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"С региональным директором по Южному Кавказу госпожой Роланде Прайс были обсуждены вопросы, которые находятся на повестке дня сотрудничества между банком и нашей страной", - отметил министр.

M.Джаббаров отметил, что с Р.Прайс был проведен обмен мнениями о подготовке рамок странового партнерства, охватывающих 2023-2028 годы, а также о перспективах развития сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, WB mull indicative program of investment projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Bankı ilə investisiya layihələrinin indikativ proqramını müzakirə edib

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