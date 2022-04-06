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Азербайджан обсудил с ВБ влияние региональных процессов на экономику

Азербайджан обсудил с ВБ влияние региональных процессов на экономику Министерство экономики Азербайджана и Всемирный банк обсудили возможное влияние происходящих в регионе процессов на экономику страны.
Финансы
6 апреля 2022 г. 15:48
Азербайджан обсудил с ВБ влияние региональных процессов на экономику

Министерство экономики Азербайджана и Всемирный банк обсудили возможное влияние происходящих в регионе процессов на экономику страны.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров после встречи с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и коллегами.

"На встрече мы обсудили социально-экономическое развитие нашей страны, реализацию совместных проектов и возможное влияние происходящих в регионе процессов на экономику Азербайджана", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, WB mull impact of regional processes on economy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı ilə regionda gedən proseslərin iqtisadiyyata təsirlərini müzakirə edib

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