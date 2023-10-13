Азербайджан обсудил с МВФ перспективы совместной деятельности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили возможности будущей совместной деятельности.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили возможности будущей совместной деятельности.

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В рамках участия в ежегодных совещаниях ВБ и МВФ мы встретились с Джихадом Азуром, директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда, а также Тобиасом Адрианом, директором департамента денежно-кредитных рынков и рынков капитала. Мы обсудили текущее сотрудничество и будущие возможности совместной деятельности между ЦБА и МВФ, а также возможные проекты технической помощи", - отметил он.