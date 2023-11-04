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Азербайджан обсудил с МВФ привлечение инвестиций на освобожденные от оккупации территории

Азербайджан обсудил с МВФ привлечение инвестиций на освобожденные от оккупации территории Азербайджан обсудил с Международным валютным фондом (МВФ) привлечение инвестиций на освобожденные от оккупации территории.
Финансы
4 ноября 2023 г. 17:44
Азербайджан обсудил с МВФ привлечение инвестиций на освобожденные от оккупации территории

Азербайджан обсудил с Международным валютным фондом (МВФ) привлечение инвестиций на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

В министерстве состоялась встреча с делегацией фонда во главе с руководителем миссии по Азербайджану Анной Бордо. Заместитель министра Самед Баширли проинформировал об экономике Азербайджана, о работе, проводимой в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", о льготах и мерах по стимулированию, применяемых на освобожденных от оккупации территориях.

Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества с международными финансовыми структурами, в том числе с МВФ, большое внимание уделяется продвижению передового опыта и технологических инноваций.

Стороны обсудили перспективы на среднесрочный период, направления развития энергетического сектора, последние реформы в области налоговой политики и администрирования.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, IMF mull attraction of investment in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan IMF-lə işğaldan azad olunmuş ərazilərə investisiya cəlbini müzakirə edib

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