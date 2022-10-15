Азербайджан обсудил с МВФ перспективы дальнейшего сотрудничества

Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы встретились с исполнительным директором Международного валютного фонда Бо Ли и директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром. В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущем состоянии взаимодействия между Азербайджаном и МВФ, совместных проектах, реализуемых в нашей стране при поддержке МВФ, и перспективах дальнейшего сотрудничества”, - написал Т.Кязымов.