Азербайджан обсудил с IsDB реализацию проектов по устойчивой инфраструктуре

19:24 Азербайджан обсудил с группой Исламского банка развития (ИБР) реализацию проектов, связанных с устойчивой инфраструктурой.

Азербайджан обсудил с группой Исламского банка развития (IsDB) реализацию проектов, связанных с устойчивой инфраструктурой.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с президентом группы ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром в рамках ежегодного собрания банка в Алжире.

На встрече подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с институтами, входящими в группу ИБР, отмечены реформы, проводимые в стране, развитие частного сектора и успешные результаты совместной деятельности с банком.