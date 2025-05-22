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Азербайджан обсудил с IsDB реализацию проектов по устойчивой инфраструктуре

Азербайджан обсудил с IsDB реализацию проектов по устойчивой инфраструктуре 19:24 Азербайджан обсудил с группой Исламского банка развития (ИБР) реализацию проектов, связанных с устойчивой инфраструктурой.
Финансы
22 мая 2025 г. 19:37
Азербайджан обсудил с IsDB реализацию проектов по устойчивой инфраструктуре

Азербайджан обсудил с группой Исламского банка развития (IsDB) реализацию проектов, связанных с устойчивой инфраструктурой.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с президентом группы ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром в рамках ежегодного собрания банка в Алжире.

На встрече подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с институтами, входящими в группу ИБР, отмечены реформы, проводимые в стране, развитие частного сектора и успешные результаты совместной деятельности с банком.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan IsDB ilə dayanıqlı infrastrukturla bağlı layihələrin icrasını müzakirə edib

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