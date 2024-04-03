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Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития деятельность в рамках СОР29 

Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития деятельность в рамках СОР29  Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгением Жуковым вопросы повестки дня сотрудничества Азербайджан-АБР.
Финансы
3 апреля 2024 г. 20:19
Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития деятельность в рамках СОР29 

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгением Жуковым вопросы повестки дня сотрудничества Азербайджан-АБР.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети ”X“.

M. Джаббаров отметил, что обсуждаемые вопросы касались потенциальных возможностей финансирования борьбы с изменением климата, деятельности в рамках СОР29 и проекта плана АБР в области глобальной климатической политики, направлений партнерства по потенциальным направлениям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Asiya İnkişaf Bankı ilə COP29 çərçivəsində fəaliyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, ADB discuss planned projects within COP29 activities

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