Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития деятельность в рамках СОР29

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгением Жуковым вопросы повестки дня сотрудничества Азербайджан-АБР.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгением Жуковым вопросы повестки дня сотрудничества Азербайджан-АБР.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети ”X“.

M. Джаббаров отметил, что обсуждаемые вопросы касались потенциальных возможностей финансирования борьбы с изменением климата, деятельности в рамках СОР29 и проекта плана АБР в области глобальной климатической политики, направлений партнерства по потенциальным направлениям.