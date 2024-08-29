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Азербайджан обсудил с АБР привлечение иностранных инвестиций в "зеленую энергию"

Азербайджан обсудил с АБР привлечение иностранных инвестиций в "зеленую энергию" Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) привлечение иностранных инвестиций в сферу "зеленой энергии" в Азербайджане.
Финансы
29 августа 2024 г. 18:21
Азербайджан обсудил с АБР привлечение иностранных инвестиций в зеленую энергию

Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) привлечение иностранных инвестиций в сферу "зеленой энергии" в Азербайджане.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, встреча состоялась между заместителем министра экономики Анаром Ахундовым и директором по энергетике команды АБР по Восточной, Центральной и Западной Азии Джунхо Хвангом.

Стороны выразили удовлетворение успешным партнерством между Азербайджаном и АБР, и высоко оценили деятельность банка в стране.

На встрече был проведен обмен мнениями относительно расширения возобновляемых источников энергии, потенциальной поддержки банком развития и финансирования инфраструктуры для обеспечения устойчивости и эффективности энергетической системы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ADB ilə “yaşıl enerji" sektoruna xarici investisiyaların cəlbini müzakirə edib

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