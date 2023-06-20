Азербайджан обсудил с АБР приоритеты социально-экономического развития

Между Министерством экономики и Азиатским банком развития (АБР) обсуждены приоритеты социально-экономического развития страны.

Между Министерством экономики и Азиатским банком развития (АБР) обсуждены приоритеты социально-экономического развития страны.

Как сообщает Report, об этом написал министр Микаил Джаббаров в своем Twitter-аккаунте.

"Мы провели переговоры с исполнительным директором АБР по группе стран, в которую входит Азербайджан, госпожой Рейчел Томсон о приоритетах социально-экономического развития Азербайджана, реализуемых

проектах и эффективном представительстве Азербайджана в Совете директоров банка",-отметил он.