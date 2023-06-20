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Азербайджан обсудил с АБР приоритеты социально-экономического развития

Азербайджан обсудил с АБР приоритеты социально-экономического развития Между Министерством экономики и Азиатским банком развития (АБР) обсуждены приоритеты социально-экономического развития страны.
Финансы
20 июня 2023 г. 14:00
Азербайджан обсудил с АБР приоритеты социально-экономического развития

Между Министерством экономики и Азиатским банком развития (АБР) обсуждены приоритеты социально-экономического развития страны.

Как сообщает Report, об этом написал министр Микаил Джаббаров в своем Twitter-аккаунте.

"Мы провели переговоры с исполнительным директором АБР по группе стран, в которую входит Азербайджан, госпожой Рейчел Томсон о приоритетах социально-экономического развития Азербайджана, реализуемых
проектах и эффективном представительстве Азербайджана в Совете директоров банка",-отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, ADB mull socioeconomic development priorities
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ADB ilə sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini müzakirə edib

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