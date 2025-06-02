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Азербайджан обсудил с АБР новую Стратегию партнерства

Азербайджан обсудил с АБР новую Стратегию партнерства Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обменялись мнениями по проекту новой Стратегии партнерства со страной на 2025-2029 годы, обсуждены направления будущего сотрудничества.
Финансы
2 июня 2025 г. 15:25
Азербайджан обсудил с АБР новую Стратегию партнерства

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обменялись мнениями по проекту новой Стратегии партнерства со страной на 2025-2029 годы, обсуждены направления будущего сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Сегодня министр Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с вице-президентом Азиатского банка развития по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Яном. В ходе встречи было высоко оценено долгосрочное сотрудничество между Азербайджаном и АБР, а также постоянная поддержка, оказываемая банком целям развития страны. Отмечена важная роль представительства АБР в Баку в эффективной координации совместных проектов и формировании национальных приоритетов.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам развития транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах, расширению сети Бакинского метрополитена, улучшению снабжения питьевой водой, сокращению потерь воды и эффективному управлению сточными водами. Обсуждены также перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и модернизации логистической и транспортной инфраструктуры вдоль международных коридоров Север-Юг и Средний коридор.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan mulls new partnership strategy with ADB
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ADB ilə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyasını müzakirə edib

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