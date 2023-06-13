Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Ассоциациями банков тюркоязычных государств

Центральный банк Азербайджана обсудил с Ассоциацией банков тюркоязычных государств сотрудничество в направлении цифровых финансовых технологий и безопасности.

Центральный банк Азербайджана обсудил с Ассоциациями банков тюркоязычных государств сотрудничество в направлении цифровых финансовых технологий и безопасности.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центробанка Талех Кязымов.

"Сегодня при организации Ассоциации банков Азербайджана мы встретились с руководителями Ассоциаций банков тюркоязычных стран, которые находятся в нашей стране для участия в саммите Fintex. В ходе встречи обсуждались вопросы развития современной банковской и финансовой экосистемы, инновационные решения, сотрудничество в направлении цифровых финансовых технологий и безопасности, обмен опытом, обучение и применение международного опыта.

На встрече мы также обсудили возможности будущего сотрудничества между финансовым и банковским секторами тюркоязычных стран", - отметил Т. Кязымов.