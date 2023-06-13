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Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Ассоциациями банков тюркоязычных государств

Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Ассоциациями банков тюркоязычных государств Центральный банк Азербайджана обсудил с Ассоциацией банков тюркоязычных государств сотрудничество в направлении цифровых финансовых технологий и безопасности.
Финансы
13 июня 2023 г. 13:56
Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Ассоциациями банков тюркоязычных государств

Центральный банк Азербайджана обсудил с Ассоциациями банков тюркоязычных государств сотрудничество в направлении цифровых финансовых технологий и безопасности.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центробанка Талех Кязымов.

"Сегодня при организации Ассоциации банков Азербайджана мы встретились с руководителями Ассоциаций банков тюркоязычных стран, которые находятся в нашей стране для участия в саммите Fintex. В ходе встречи обсуждались вопросы развития современной банковской и финансовой экосистемы, инновационные решения, сотрудничество в направлении цифровых финансовых технологий и безопасности, обмен опытом, обучение и применение международного опыта.

На встрече мы также обсудили возможности будущего сотрудничества между финансовым и банковским секторами тюркоязычных стран", - отметил Т. Кязымов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Associations of Banks of Turkic Speaking States discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkdilli Dövlətlərin Banklar Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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