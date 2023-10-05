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Азербайджан обсудил направления развития сотрудничества с ЕБРР

Азербайджан обсудил направления развития сотрудничества с ЕБРР Азербайджан обсудил направления развития отношений с Европейским банком реконструкции и развития, диверсификацию экономики, поощрение государственно-частного партнерства и реализуемые при поддержке банка проекты.
Финансы
5 октября 2023 г. 17:51
Азербайджан обсудил направления развития сотрудничества с ЕБРР

Азербайджан обсудил направления развития отношений с Европейским банком реконструкции и развития, диверсификацию экономики, поощрение государственно-частного партнерства и реализуемые при поддержке банка проекты.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

На встрече были подчеркнуты успешные связи Азербайджана и ЕБРР по различным направлениям, предоставлена информация о социально-экономических приоритетах страны. Отмечены широкие возможности для сотрудничества в рамках достижения намеченных целей развития. В этом контексте обсуждены дальнейшие шаги по реализации приоритетных проектов в сферах зеленой экономики, энергетики, в особенности возобновляемых источников и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и по другим направлениям.

М.Патроне отметил эффективное сотрудничество банка с Азербайджаном и подчеркнул, что экономический потенциал страны способствует формированию благоприятной почвы для расширения связей. Банк продолжит поддерживать экономическое развитие Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, EBRD discuss steps to be taken for implementation of priority projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan EBRD ilə prioritet layihələrin icrası üçün atılacaq addımları müzakirə edib

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