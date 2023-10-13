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Азербайджан обсудил макроэкономическое развитие с ВБ и МВФ

Азербайджан обсудил макроэкономическое развитие с ВБ и МВФ Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили макроэкономическое развитие и вопросы финансовой устойчивости.
Финансы
13 октября 2023 г. 13:18
Азербайджан обсудил макроэкономическое развитие с ВБ и МВФ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили макроэкономическое развитие и вопросы финансовой устойчивости.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Сегодня мы приняли участие в собрании избирательной группы ВБ и МВФ, в которую входит Азербайджан. На встрече мы обсудили работу, проводимую в странах, представленных в данной группе, в направлении макроэкономического развития и финансовой устойчивости. Также мы обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - написал министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discusses financial stability with WB and IMF
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan WB və IMF-lə maliyyə sabitliyini müzakirə edib

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