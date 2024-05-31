О нас

Азербайджан направил на борьбу с изменением климата 857 млн манатов в прошлом году

Азербайджан направил на борьбу с изменением климата 857 млн манатов в прошлом году
Финансы
31 мая 2024 г. 11:40
Азербайджан направил на борьбу с изменением климата 857 млн манатов в прошлом году

Из государственного бюджета Азербайджана в 2023 году на меры по борьбе с изменением климата направлено 856,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В прошлом году на долю расходов на борьбу с изменением климата пришлись 2,35% всех бюджетных расходов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over $500M directed to fighting climate change in Azerbaijan last year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə 857 milyon manat xərcləyib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
25 мая 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi