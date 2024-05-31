Азербайджан направил на борьбу с изменением климата 857 млн манатов в прошлом году

Из государственного бюджета Азербайджана в 2023 году на меры по борьбе с изменением климата направлено 856,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В прошлом году на долю расходов на борьбу с изменением климата пришлись 2,35% всех бюджетных расходов.