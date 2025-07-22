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Азербайджан направил более 1 млрд манатов на погашение долга в I полугодии

Азербайджан направил более 1 млрд манатов на погашение долга в I полугодии Азербайджан направил более 1 млрд манатов на погашение долга в I полугодии
Финансы
22 июля 2025 г. 14:20
Азербайджан направил более 1 млрд манатов на погашение долга в I полугодии

В январе-июне этого года 6% расходов государственного бюджета Азербайджана или 1 млрд 27,5 млн манатов составили расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За полугодие было выплачено 328,7 млн манатов по внутреннему государственному долгу (по процентному долгу), 698,8 млн манатов по внешнему государственному долгу (498,5 млн манатов по основному долгу, 200,3 млн манатов по процентному долгу).

Напомним, что в этом году в бюджете предусмотрено 2 млрд 399,6 млн манатов на обслуживание долга и обязательств.

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