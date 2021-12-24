Азербайджан намерен улучшить позицию по управлению природными ресурсами

28 декабря в 15:00 состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

28 декабря в 15:00 состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, заседание пройдет через онлайн-платформу Webex и будет посвящено итогам 2021 года.

На заседании планируется участие представителей государственных структур - членов рабочей группы, общественных объединений и ассоциаций. Рабочая группа обсудит работу, проделанную за отчетный период по реализации плана действий на 2021 год, в частности по обеспечению бюджетной прозрачности, повышению долговой устойчивости, поддержанию инфляции в рамках целевых показателей, повышению качества государственного регулирования. На заседании также будет обсуждено предложение о включении индекса управления природными ресурсами в план действий рабочей группы на 2022 год, будет проведен обмен мнениями о работе, которую необходимо предпринять в этом направлении для улучшения позиции страны.