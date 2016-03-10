​Азербайджан намерен привлечь 1 млрд. долларов с внешних рынков

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министерство финансов начало подготовку к процессу размещения на международных рынках государственных обеспеченных облигаций компании "Южный газовый коридор" с целью финансирования проектов "Шахдениз-2", Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского трубопровода ( TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP). Об этом сообщили Report в министерстве финансов.

"Решением Кабинета министров Азербайджана от 7 марта 2016 года полномочия для размещения облигаций получили CitiBank, UniCredit, JP Morgan. Компания Lazard Freres SAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны", - отметили в министерстве.

Возглавляемая Самиром Шарифовым делегация из представителей компании "Южный газовый коридор" и Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) 10-16 марта посетит с визитом Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Бостон с целью встреч с потенциальными инвесторами.

В зависимости от рыночных условий объем эмиссии прогнозируется в размере 1 млрд. долларов.

Напомним, что ранее министр финансов заявлял, что объем эмиссии облигаций составит 2 млрд. долларов.

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%. Согласно пункту 2.1 распоряжения, финансирование государственных акций ЗАО поручено Госнефтефонду Азербайджана, владение и управление ими - министерству экономики.