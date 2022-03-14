Азербайджан намерен перенять опыт цифровизации страхового сектора Турции

В ближайшее время Центробанк Азербайджана приступит к реализации проекта по цифровизации страхового сектора.

В ближайшее время Центробанк Азербайджана приступит к реализации проекта по цифровизации страхового сектора.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Зия Алиев.

Он отметил, что в Азербайджане планируется применить турецкую модель: "Центр страховой информации является крупнейшим в Турции в этой области. Мы намерены перенять турецкий опыт в Азербайджан".

По его словам, страховые посредники, независимые эксперты сотрудничают с турецкой стороной в области развития механизмов разрешения споров.