Азербайджан находится на третьем месте в СНГ по экспорту капитала

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Согласно итогам 2015 года, Азербайджан с 2,1 млрд. долларами занимает третье место в постсоветском пространстве по экспорту капитала после России и Казахстана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета "Коммерсант" со ссылкой на Центр интеграционных расследований Евразийского банка развития.

Согласно исследованию, в капиталовложениях Азербайджана основное место занимают Грузия (88%) и Украина (8,4%). Азербайджан вкладывается в основном в транспортную инфраструктуру Грузии. По итогам 2015 года по экспорту капитала среди стран СНГ первое место заняла Россия с 33,52 млрд. долларов, а на втором месте идет Казахстан с 4,9 млрд. долларов.

Отмечается, что по сравнению с итогами 2014 года, в 2015 году объем накопленных прямых взаимных инвестиций в странах СНГ и Грузии сократился на 2,2 млрд. долларов и составил 42,3 млрд. долларов. Напомним, что этот показатель в отличие от показателя по инвестициям Центробанка России, отражает в себе поток инвестиций из офшорных счетов. По подсчетам Центра интеграционных исследований, пик инвестактивности пришелся на 2012 год, когда вложения выросли до 57,2 млрд. долларов, с тех пор их размер последовательно снижается. Доля совокупных инвестиций в 2015 году снизилась до 80% по сравнению с 82,6% в 2012 году.

Больше всего российских инвестиций было направлено в Беларусь - 8,3 млрд. долларов и Казахстан (7,1 млрд. долларов). В 2015 году Россия инвестировала в Армению 3 млрд. долларов, в Кыргызстан - 0,8 млрд. долларов. Инвестиции в Украину в 2014 году упали на 49% и еще на 5,4% в 2015 году - до 8,2 млрд. долларов.

Ожидаемо большая часть вложений пришлась на топливно-энергетический комплекс (42,6% общего объема взаимных инвестиций), на втором месте - цветная металлургия (12%). На транспорт и агропром пришлось 8,8% и 6,5% вложений соответственно.