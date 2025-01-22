Азербайджан начал консультации с МВФ по статье IV

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) начали консультации в рамках статьи IV Устава фонда.

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) начали консультации в рамках статьи IV Устава фонда.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, с этой целью в Баку с визитом находится руководитель миссии МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анна Бордон.

На встрече с заместителем министра финансов, исполняющим обязанности министра финансов Азером Байрамовым обсуждалась подготовка к консультациям, а также направления аналитических исследований, которые проведет МВФ.

Байрамов подробно рассказал о макроэкономических показателях по итогам 2024 года, исполнении государственного и сводного бюджетов, бюджетных планах на 2025 год и среднесрочную перспективу, направлениях бюджетной политики, применении бюджетных правил, перспективах развития экономики, в том числе стабильном росте ненефтяного сектора, реформах в налогово-бюджетной сфере и мерах по повышению эффективности расходов.

Анна Бордон подчеркнула, что основное внимание в ходе консультаций уделяется ускорению экономического роста, снижению инфляции, текущим экономическим перспективам и рискам.

В рамках визита, который продлится до 5 февраля, миссией фонда планируется проведение обсуждений со структурами, входящих в экономический блок правительства Азербайджана. На этих встречах будут обсуждаться макроэкономические показатели, ситуация с добычей нефти и газа, инициативы по декарбонизации, а также меры по смягчению и адаптации к изменениям климата.