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Азербайджан нацелен на увеличение ненефтегазового экспорта

Азербайджан нацелен на увеличение ненефтегазового экспорта В Азербайджане планируется увеличить стоимость ненефтегазового экспорта в 2026 году на 85% по сравнению с 2021 годом.
Финансы
19 октября 2023 г. 10:15
Азербайджан нацелен на увеличение ненефтегазового экспорта

В Азербайджане планируется увеличить стоимость ненефтегазового экспорта в 2026 году на 85% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных Министерством финансов "Среднесрочных рамках бюджета Азербайджана на 2024-2027 годы".

Согласно документу, экономика страны должна ежегодно увеличиваться в среднем на 3-4%, а ненефтяной/газовый ВВП - на 5%, необходимо доведение доли частного сектора в экономике до 88%, увеличение прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор на 10-15% в год, сохранение годовой инфляции в диапазоне 4±2%.

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