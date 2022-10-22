Азербайджан может выкупить часть евробондов

В Экономическом совете Азербайджана обсужден выкуп части находящихся в обращении государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

В Экономическом совете Азербайджана обсужден выкуп части находящихся в обращении государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Отметим, что 18 марта 2014 года министерство финансов Азербайджана разместило на европейском рынке капитала сроком погашения в 10 лет облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США с доходностью в 5% годовых.

Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 1 000 долларов США, а объем- 1,25 млн единиц.

Инвестиционные банки "Barclays", "Deutsche Bank AG London" и "Citigroup Global Markets Limited" были выбраны менеджерами правительства по осуществлению первой эмиссии евробондов.

Интерес к приобретению евробондов Минфина институциональные инвесторы из более чем 160 стран. При этом общий объем заявок, поданных инвесторами, в 4 раза превысил объем эмиссии.

По итогам размещения, 47% евробондов приобрели инвесторы из США, 25% - из Великобритании, 18% - Германии, 10% - из других стран.