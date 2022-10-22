О нас

Азербайджан может выкупить часть евробондов

Азербайджан может выкупить часть евробондов В Экономическом совете Азербайджана обсужден выкуп части находящихся в обращении государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Финансы
22 октября 2022 г. 12:54
Азербайджан может выкупить часть евробондов

В Экономическом совете Азербайджана обсужден выкуп части находящихся в обращении государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Отметим, что 18 марта 2014 года министерство финансов Азербайджана разместило на европейском рынке капитала сроком погашения в 10 лет облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США с доходностью в 5% годовых.

Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 1 000 долларов США, а объем- 1,25 млн единиц.

Инвестиционные банки "Barclays", "Deutsche Bank AG London" и "Citigroup Global Markets Limited" были выбраны менеджерами правительства по осуществлению первой эмиссии евробондов.

Интерес к приобретению евробондов Минфина институциональные инвесторы из более чем 160 стран. При этом общий объем заявок, поданных инвесторами, в 4 раза превысил объем эмиссии.

По итогам размещения, 47% евробондов приобрели инвесторы из США, 25% - из Великобритании, 18% - Германии, 10% - из других стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan may buy back part of Eurobonds
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avrobondların bir qismini geri ala bilər

Самое читаемое

Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
16 октября 2022 г. 12:28
Соперника Карабаха в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии
Соперника "Карабаха" в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии
16 октября 2022 г. 23:44
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
17 октября 2022 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi