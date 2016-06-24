​Азербайджан может увеличить тарифы по системе страхования "Зеленая карта"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане могут вырасти тарифы по системе “Зеленая карта”.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

По его словам, нынешние тарифы, которые останутся в силе до марта следующего года, установлены до двух девальваций: “В то время мы учитывали цены в России и Турции. Однако после двух девальваций маната наши тарифы оказались значительно ниже, чем в соседних странах. Поэтому не исключено, что они будут увеличены. Мы уже дали рекомендации в соответствующие структуры”.