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    ​Азербайджан может увеличить тарифы по системе страхования "Зеленая карта"

    Это связано с тем, что нынешние тарифы были утверждены до девальвации

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане могут вырасти тарифы по системе “Зеленая карта”. 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

    По его словам, нынешние тарифы, которые останутся в силе до марта следующего года, установлены до двух девальваций: “В то время мы учитывали цены в России и Турции. Однако после двух девальваций маната наши тарифы оказались значительно ниже, чем в соседних странах. Поэтому не исключено, что они будут увеличены. Мы уже дали рекомендации в соответствующие структуры”. 

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