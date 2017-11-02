Азербайджан может разработать механизм регулирования долговых потребностей

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана в стране рекомендует разработать механизм постепенного регулирования долговых потребностей, учитывающий годовой объем заимствований, предполагаемый дефицит бюджета, первоначальную стоимость финансовых активов и условные обязательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на рекомендации Счетной палаты.

Кроме того, Палата рекомендует продлить сроки погашения внутреннего долгового портфеля во избежание риска повторного заимствования. Одной из рекомендаций также является прогнозирование в соответствующем разделе государственного бюджета на 2018 год средств на погашение иностранных кредитов, полученных под госгарантии некоторыми структурами.

Напомним, что внутренний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2017 года составил 798 млн манатов, что на 432,1 млн манатов или на 35,1% меньше по сравнению с началом года.