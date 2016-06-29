​Азербайджан может рассмотреть вопрос освобождения банков от налога на прибыль

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Правительству Азербайджана не поступало предложений по освобождению от налога на прибыль действующих в стране коммерческих банков.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Илькин Велиев.

И.Велиев отметил, что подобное обращение может быть рассмотрено: "Пока обращения не поступало. Думаю, что если это случится, власти рассмотрят его".