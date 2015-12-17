Азербайджан может применить поэтапную девальвацию - АНАЛИТИКА

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) вновь может пересмотреть свою политику по переходу к режиму плавающего курса. Аналитическая группа Report считает, что полномасштабный переход к режиму плавающего курса в условиях нынешней глобальной экономической конъюнктуры не представляется возможным.

После того как Казахстан в августе этого года перешел к режиму свободно плавающего курса, тенге ослабел по отношению к доллару на 81%, этот процесс приобрел хронический характер, что создает необходимость пересмотра Азербайджаном своей политики. Переход к плавающему курсу может стать причиной неожиданного обесценивания национальной валюты. Причиной могут стать низкий уровень цен на нефть, начало долгосрочного этапа повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой, негативные новости из Китая, девальвация юаня и другие факторы.

"С другой стороны, сложно сохранить темп экономического развития и финансовую стабильность Азербайджана. Если цена на нефть в течение нескольких лет сохранится в диапазоне 30-40 долларов/баррель, это приведет к исчерпанию валютных резервов Азербайджана. Поэтому необходима очередная девальвация маната", - отмечают аналитики агентства.

Отметим, что в декабре валютные резервы ЦБА сократились до отметки ниже 6 млрд. долларов.

Девальвация маната однозначно повысит инвестиционную привлекательность Азербайджана. Однако неуправляемый режим плавающего курса не представляется возможным для Азербайджана. Внедрение режима плавающего курса снизит доверие к манату. Для внедрения контролируемого режима плавающего курса ЦБА должен обладать инструментами гибкой монетарной политики, которые имеют влияние на финансовый рынок. Однако воздействие на рынок посредством изменения учетной ставки и нормативов обязательного резервирования далеко от реалий банковского сектора Азербайджана. Единственным инструментом ЦБА является интервенция на валютном рынке. ЦБА должен обеспечивать быстрое и своевременное вмешательство на валютном рынке. Долгое время привыкший к стабильному рынку гражданин Азербайджана может не понять жесткие колебания рынка и понести большие убытки. Например, если гражданин покупает доллары после резкого повышения курса доллара, однако затем в результате интервенции ЦБА курс резко снизится, это ухудшит настроения участников рынка.

Аналитическая группа Report считает, что наиболее идеальным вариантом является поэтапная девальвация маната по 15-20%. Потому что после определенного короткого промежутка времени цена на нефть может вырасти. Это приведет к росту валютных резервов ЦБА, устранению психологических барьеров. В условиях низких цен на нефть наиболее приемлема 20%-ная девальвация маната и курс на отметке 1,25 AZN/USD. Это позволит сохранить уровень инфляции, и окажет незначительное влияние на лиц, имеющих задолженности в иностранной валюте. Отрицательный момент поэтапной девальвации в том, что люди будут ждать новой волны девальвации, что затормозит экономический рост.