Азербайджан может осуществить новую эмиссию евробондов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана намерено рассмотреть вопрос о размещении новой эмиссии государственных облигаций на европейском фондовом рынке. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов: "Пока мы ничего не можем сказать точно о размещении евробондов в следующем году. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка и наших экономических параметров. На данный момент мы отслеживаем ситуацию и в зависимости от этого примем решение. В первую очередь, надо будет обратить внимание на доходность".

По словам С.Шарифова, целью размещения евробондов является получение прибыли частным сектором. Министр напомнил, что Азербайджан уже вышел на международный финансовый рынок капитала. Так, Азербайджан впервые разместил ценные бумаги в объеме 1,25 млрд. долларов на международном рынке. Участники рынка проявили интерес к этим облигациям, срок обращения которых составляет 10 лет.

"На сегодняшний день проценты по ценным бумагам снизились. Проценты по нашим ценным бумагам незначительно выросли по сравнению с американскими", - заключил министр финансов.