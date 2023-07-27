Азербайджан изучит перспективы банковского и финансового сотрудничества с США

25-29 сентября Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) организуют миссию представителей азербайджанского банковского сектора в США.

25-29 сентября Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) организуют миссию представителей азербайджанского банковского сектора в США.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила USACC.

Целью миссии является развитие сотрудничества и партнерства в банковском и финансовом секторах, поддержка обмена опытом в области регулирования и изучение благоприятной политики на рынках обеих стран.

Миссия, которая будет организована под руководством Центрального банка Азербайджана (ЦБА), будет активно содействовать взаимодействию в сфере финансовых услуг в направлении динамичного сотрудничества частного сектора и улучшения коммерческих отношений между двумя странами.