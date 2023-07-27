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Азербайджан изучит перспективы банковского и финансового сотрудничества с США

Азербайджан изучит перспективы банковского и финансового сотрудничества с США 25-29 сентября Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) организуют миссию представителей азербайджанского банковского сектора в США.
Финансы
27 июля 2023 г. 12:16
Азербайджан изучит перспективы банковского и финансового сотрудничества с США

25-29 сентября Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) организуют миссию представителей азербайджанского банковского сектора в США.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила USACC.

Целью миссии является развитие сотрудничества и партнерства в банковском и финансовом секторах, поддержка обмена опытом в области регулирования и изучение благоприятной политики на рынках обеих стран.

Миссия, которая будет организована под руководством Центрального банка Азербайджана (ЦБА), будет активно содействовать взаимодействию в сфере финансовых услуг в направлении динамичного сотрудничества частного сектора и улучшения коммерческих отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, US to explore prospects of banking and financial cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ ilə bank-maliyyə əməkdaşlığı perspektivlərini araşdıracaq

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