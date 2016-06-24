​Азербайджан изучит опыт Турции в сфере агрострахования

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В начале следующего месяца делегация из Азербайджана отправится в Турцию в целях изучения опыта этой страны в сфере агрострахования. Как сообщает Report, об этом заявил Юсуф Сатоглу, главный менеджер системы агрострахования Турции – TARSİM.

По его словам, это будет первая встреча такого рода между Азербайджаном и Турцией: "TARSİM в течение последних 10 лет приобрел наилучший опыт в сфере агрострахования. Мы поделимся своим опытом с азербайджанской стороной. Думаю, что подобные встречи будут организованы не раз в течение года".

Напомним, что в основу законопроекта о сельхозстраховании в Азербайджане заложена модель TARSİM, согласно которой создается механизм "страховой кассы". Страховые компании сдают накопленные страховые взносы в "страховую кассу", получая за это комиссионные. Иными словами, они становятся агентами бюро, управляющего "страховой кассой". Страховые выплаты производятся непосредственно самим бюро.