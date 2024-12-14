Азербайджан изучит опыт Германии в налоговой сфере

Азербайджан заинтересован в изучении опыта Германии в области налоговых льгот по различным секторам, особенно в поддержке инноваций, налоговых кредитах, субсидиях на цифровизацию и льготах для стартапов, экологическом налогообложении и других направлениях

Азербайджан заинтересован в изучении опыта Германии в области налоговых льгот по различным секторам, особенно в поддержке инноваций, налоговых кредитах, субсидиях на цифровизацию и льготах для стартапов, экологическом налогообложении и других направлениях.

Как передает Report, об этом было заявлено на онлайн-встрече главы Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, президента Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхана Назарли с руководителем налогового директората Федерального министерства финансов Германии Нильсом Уайтом.

На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и укрепления международного сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о путях углубления сотрудничества между администрациями как на двустороннем уровне, так и в рамках IOTA, а также об обмене опытом в налоговой сфере.

Было отмечено, что укрепление партнерских отношений важно для обеих стран с точки зрения продвижения экономического опыта и инвестиций. Это сотрудничество значительно повышает потенциал администраций в борьбе с международным налоговым мошенничеством и более эффективном решении случаев уклонения от налогов. Такое партнерство поможет развитию устойчивых и адаптивных систем, способных отвечать на глобальные изменения, и одновременно создаст благоприятную среду для бизнеса в обеих странах.

На встрече было отмечено, что Азербайджан, председательствующий в IOTA в 2024-2025 годах, также подготовил комплексный пакет стратегических инициатив, направленных на повышение операционной эффективности организации и привлекательности для государств-членов, и заинтересован в обсуждении этих вопросов с немецкими коллегами.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.