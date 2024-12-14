О нас

Азербайджан изучит опыт Германии в налоговой сфере

Азербайджан изучит опыт Германии в налоговой сфере Азербайджан заинтересован в изучении опыта Германии в области налоговых льгот по различным секторам, особенно в поддержке инноваций, налоговых кредитах, субсидиях на цифровизацию и льготах для стартапов, экологическом налогообложении и других направлениях
Финансы
14 декабря 2024 г. 18:31
Азербайджан изучит опыт Германии в налоговой сфере

Азербайджан заинтересован в изучении опыта Германии в области налоговых льгот по различным секторам, особенно в поддержке инноваций, налоговых кредитах, субсидиях на цифровизацию и льготах для стартапов, экологическом налогообложении и других направлениях.

Как передает Report, об этом было заявлено на онлайн-встрече главы Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, президента Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхана Назарли с руководителем налогового директората Федерального министерства финансов Германии Нильсом Уайтом.

На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и укрепления международного сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о путях углубления сотрудничества между администрациями как на двустороннем уровне, так и в рамках IOTA, а также об обмене опытом в налоговой сфере.

Было отмечено, что укрепление партнерских отношений важно для обеих стран с точки зрения продвижения экономического опыта и инвестиций. Это сотрудничество значительно повышает потенциал администраций в борьбе с международным налоговым мошенничеством и более эффективном решении случаев уклонения от налогов. Такое партнерство поможет развитию устойчивых и адаптивных систем, способных отвечать на глобальные изменения, и одновременно создаст благоприятную среду для бизнеса в обеих странах.

На встрече было отмечено, что Азербайджан, председательствующий в IOTA в 2024-2025 годах, также подготовил комплексный пакет стратегических инициатив, направленных на повышение операционной эффективности организации и привлекательности для государств-членов, и заинтересован в обсуждении этих вопросов с немецкими коллегами.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Almaniyanın vergi sahəsində təcrübələrini araşdıracaq

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi