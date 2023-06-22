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Азербайджан изучил зарубежный опыт в вопросе капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег

Азербайджан изучил зарубежный опыт в вопросе капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег В ходе определения уставного капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег в Азербайджане был изучен опыт ряда зарубежных стран.
Финансы
22 июня 2023 г. 12:29
Азербайджан изучил зарубежный опыт в вопросе капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег

В ходе определения уставного капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег в Азербайджане был изучен опыт ряда зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Наша идея заключается в том, чтобы определить чрезвычайно высокие требования к капиталу. При этом мы будем учитывать хотя бы минимальный уровень инвестиций, необходимых для первоначальной организации деятельности компаний в этой сфере", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ödəniş və elektron pul təşkilatlarının kapitalı ilə bağlı xarici təcrübəni öyrənib

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