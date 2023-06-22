Азербайджан изучил зарубежный опыт в вопросе капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег

В ходе определения уставного капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег в Азербайджане был изучен опыт ряда зарубежных стран.

В ходе определения уставного капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег в Азербайджане был изучен опыт ряда зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Наша идея заключается в том, чтобы определить чрезвычайно высокие требования к капиталу. При этом мы будем учитывать хотя бы минимальный уровень инвестиций, необходимых для первоначальной организации деятельности компаний в этой сфере", - сказал он.