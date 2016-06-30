​Азербайджан изучает зарубежный опыт по созданию института финансового омбудсмена

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (АБА) изучает зарубежный опыт по учреждению в стране института финансового омбудсмена. Об этом сообщил Report исполнительный директор АБА Юнус Абдулов.

"Сейчас изучается опыт нескольких стран. Например, в России всего один финансовый омбудсмен. В Польше есть омбудсмен и его заместитель. Однако они по отдельности принимают решения по различным вопросам. Из-за большой нагрузки к решению финансовых споров привлечено двое человек. В Турции институт финансового омбудсмена состоит из нескольких групп по 5 человек. Каждая группа занимается одним вопросом. Азербайджан выберет одну из имеющихся моделей, однако сроки реализации идеи неизвестны", - отметил Ю.Абдулов.

Напомним, что идея создания института финансового омбудсмена принадлежит АБА. Целью является усиление доверия клиентов к банкам и урегулирование возникающих между сторонами конфликтов без суда.