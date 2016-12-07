Азербайджан изменил правила денежных переводов за рубеж

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Правила проведения операций с иностранной валютой резидентами и нерезидентами в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в целях сокращения валютного дефицита платежного баланса Азербайджана и повышения эффективности валютного контроля правление ЦБА приняло решение о ликвидации "Правил режима валютных операций резидентов и нерезидентов в Азербайджанской Республике" от 27 мая 2002 года, а также поправки к этим правилам от 28 июня 2004 года, 3 ноября 2004 года, 21 июня 2007 года, 27 сентября 2008 года, 20 ноября 2009 года, 15 апреля 2010 года.

Согласно новым правилам, денежные переводы в пределах страны и за рубеж без открытия счета могут осуществлять только резиденты и нерезиденты-физические лица. Не допускается осуществление операций по переводу денежных средств без открытия счета резидентами и нерезидентами-юридическими лицами.

Денежные переводы принимаются посредством банков в пользу резидентов и нерезидентов-физических лиц на неограниченную сумму без открытия банковского счета. Переведенные валютные средства могут быть выданы наличными или зачислены на банковский счет по поручению лица, которому адресован перевод.

Резиденты и нерезиденты-физические лица в течение одного операционного дня могут переводить за рубеж без открытия счета средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную до 1 000 долларов США, в течение месяца – до 10 000 долларов США.