Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств.
Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания союза.
Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.
На заседании также были обсуждены дальнейшие направления деятельности союза.
В обсуждениях приняли участие руководители и сотрудники оценочных объединений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Северного Кипра.