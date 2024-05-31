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Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств

Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств.
Финансы
31 мая 2024 г. 16:14
Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств

Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания союза.

Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.

На заседании также были обсуждены дальнейшие направления деятельности союза.

В обсуждениях приняли участие руководители и сотрудники оценочных объединений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Северного Кипра.

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