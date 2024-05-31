Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств

Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств.

Азербайджан избран председателем Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания союза.

Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.

На заседании также были обсуждены дальнейшие направления деятельности союза.

В обсуждениях приняли участие руководители и сотрудники оценочных объединений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Северного Кипра.