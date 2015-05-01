​Азербайджан инвестирует в государственные облигации Китая 500 млн. долларов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Китай планируют подписание соответствующего договора с целью выхода на акционерный рынок Китая. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов.

Ш.Мовсумов заявил, что Госнефтефонд уже подписал один контракт об инвестировании 500 млн. долларов США в китайскую национальную валюту. Эти средства планируется вложить в государственные облигации Китая. На данный момент решается, в какие ценные бумаги будут вложены эти средства, о чем будет дана информация в течение ближайшего месяца.

"На первом этапе планируется инвестирование в облигации, на втором этапе - в акции. Для выхода на акционерный рынок в течение этого месяца между правительствами Азербайджана и Китая будет подписан контракт", - рассказал Ш.Мовсумов.

Руководитель ГНФАР отметил, что на сегодняшний день ситуация на международных финансовых рынках напряженная: "Мы постоянно рассматриваем свою инвестиционную стратегию. Возможно, в следующем году мы внесем определенные изменения в инвестиционную стратегию. Мы отдаем предпочтение краткосрочным активам. Потому что в долгосрочных активах больше рисков и доходность не оправдывает эти риски".