В 2018 году Азербайджан инвестировал в грузинскую экономику 240 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинское бюро, об этом говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики Грузии.

Доля Азербайджана в прямых инвестициях в Грузию составила 19,5%.

Инвестиции в экономику соседней страны в годовом сравнении сократились в 1,9 раза или на 48,3%. Британия занимает второе (203,7млн долларов), Нидерланды – третье место (167,9 млн долларов) по объему инвестиций в Грузию.

Объем иностранных инвестиций в экономику соседней страны в 2018 году составил 1 232,4 млн долларов, что на 34,9%меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Основной причиной снижения стало завершение основных трубопроводных проектов, передача прав собственности в некоторых компаниях от нерезидентов резидентам и сокращение обязательств прямых инвесторов-нерезидентов.

Больше всего вложено инвестиций в финансовую отрасль (277,9 млн долларов), транспорт (209,9 млн долларов) и энергетику (157,2 млн долларов).