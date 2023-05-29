Азербайджан имеет потенциал для перехода в категорию инвестиционных рейтингов

Для повышения рейтингов Азербайджана до инвестиционного уровня в краткосрочной перспективе имеется потенциал, что в первую очередь обусловлено экономической диверсификацией, а также улучшением внешнего и внутреннего балансов страны.

Для повышения рейтингов Азербайджана до инвестиционного уровня в краткосрочной перспективе имеется потенциал, что в первую очередь обусловлено экономической диверсификацией, а также улучшением внешнего и внутреннего балансов страны.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, по итогам официальных встреч, проведенных в Баку.

По ее словам, диверсификация экономики Азербайджана будет способствовать усилению роли страны как евразийского транспортно-логистического узла: "При этом доля транспорта и строительства в ВВП будет увеличиваться за счет развития транспортного сектора и сопутствующей инфраструктуры. По нашим оценкам, доля этих отраслей в ВВП Азербайджана может увеличиться до 27% в 2024 году и превысить 30% на пятилетнем горизонте. В эти оценки входит и эффект от новых проектов в Карабахе".

Г. Хайдаршина считает, что рост ненефтегазовой составляющей ВВП Азербайджана будет по-прежнему поддерживаться новыми проектами в Карабахе, которые включают строительство новой транспортной и социальной инфраструктуры, индустриальных парков и объектов возобновляемой энергетики.

"Планы по привлечению туристов в регион также будут способствовать расширению ненефтегазового сектора экономики. Кроме того, благодаря снятию карантинных ограничений, а также наплыву туристов и передислокации бизнеса из ближнего зарубежья мы наблюдаем восстановление экономической активности в ненефтегазовом секторе страны. В связи с этим мы ожидаем, что расширение внутреннего спроса будет способствовать диверсификации экономики. По нашим оценкам, доля внутренней торговли в ВВП Азербайджана увеличится до 18% в 2023 году и 19% в 2024 году", - сказала главный экономист банка.

По ее мнению, ОАЭ являются интересным примером страны, переходящей в более высокую группу суверенных рейтингов, аналогично Азербайджану: "Как только доходы от нефти и газа стали инвестироваться в ненефтегазовые отрасли, включая строительные проекты (особенно в Дубае) и туризм, агентство Moody's повысило суверенные рейтинги ОАЭ за период 2004-2007 гг. в три этапа. В Азербайджане факторы перехода в категорию суверенного инвестиционного уровня реализуются благодаря мерам, предпринятым по диверсификации экономики, в том числе по снижению ее долларизации; благодаря рациональному подходу к расходам бюджета и управлению активами Госнефтефонда Азербайджана; и программе увеличения доли ненефтегазового экспорта и новым проектам в Карабахе.

Отметим, что Азербайджан имеет следующие суверенные рейтинги: по версии S&P на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом, Fitch - "ВВ+" с позитивным прогнозом и Moody's - "ВА1" со стабильным прогнозом.