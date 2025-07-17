О нас

Азербайджан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере высшего аудита

Азербайджан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере высшего аудита Азербайджан и Южная Корея углубляют взаимодействие в области высшего аудита.
Финансы
17 июля 2025 г. 13:08
Азербайджан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере высшего аудита

Азербайджан и Южная Корея углубляют взаимодействие в области высшего аудита.

Об этом Report заявила руководитель органа высшего аудита Южной Кореи Ли Ми Хён.

Она подчеркнула, что между органами аудита двух стран активно развивается обмен информацией и опытом.

"Это сотрудничество способствует укреплению прозрачности, подотчетности и повышению институционального потенциала", - отметила она.

По ее словам, проходящее в Баку 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) является важной платформой для углубления партнерства.

"Подобные конференции способствуют взаимопониманию и обмену профессиональной практикой. Высокий уровень организации мероприятия в Азербайджане демонстрирует значимость, которую страна придает международному сотрудничеству", - отметила Хён.

Она добавила, что Азербайджан и Корея успешно развивают взаимодействие не только в сфере аудита, но и в других направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, South Korea expand co-op in supreme audit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Cənubi Koreya ali audit sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi