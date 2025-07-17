Азербайджан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере высшего аудита

Азербайджан и Южная Корея углубляют взаимодействие в области высшего аудита.

Азербайджан и Южная Корея углубляют взаимодействие в области высшего аудита.

Об этом Report заявила руководитель органа высшего аудита Южной Кореи Ли Ми Хён.

Она подчеркнула, что между органами аудита двух стран активно развивается обмен информацией и опытом.

"Это сотрудничество способствует укреплению прозрачности, подотчетности и повышению институционального потенциала", - отметила она.

По ее словам, проходящее в Баку 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) является важной платформой для углубления партнерства.

"Подобные конференции способствуют взаимопониманию и обмену профессиональной практикой. Высокий уровень организации мероприятия в Азербайджане демонстрирует значимость, которую страна придает международному сотрудничеству", - отметила Хён.

Она добавила, что Азербайджан и Корея успешно развивают взаимодействие не только в сфере аудита, но и в других направлениях.