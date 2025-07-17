Азербайджан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере высшего аудита

Азербайджан и Южная Корея углубляют взаимодействие в области высшего аудита.
Об этом Report заявила руководитель органа высшего аудита Южной Кореи Ли Ми Хён.
Она подчеркнула, что между органами аудита двух стран активно развивается обмен информацией и опытом.
"Это сотрудничество способствует укреплению прозрачности, подотчетности и повышению институционального потенциала", - отметила она.
По ее словам, проходящее в Баку 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) является важной платформой для углубления партнерства.
"Подобные конференции способствуют взаимопониманию и обмену профессиональной практикой. Высокий уровень организации мероприятия в Азербайджане демонстрирует значимость, которую страна придает международному сотрудничеству", - отметила Хён.
Она добавила, что Азербайджан и Корея успешно развивают взаимодействие не только в сфере аудита, но и в других направлениях.