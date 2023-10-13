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Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в области страхования вкладов

Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в области страхования вкладов Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом страхования вкладов Азербайджана и Южнокорейской корпорацией страхования вкладов (KDIC).
Финансы
13 октября 2023 г. 13:49
Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в области страхования вкладов

Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом страхования вкладов Азербайджана и Южнокорейской корпорацией страхования вкладов (KDIC).

Как сообщили Report в Фонде, документ подписали заместитель исполнительного директора учреждения Акшин Джахангиров, председатель и президент KDIC Ю Джэхун (Yoo Jaehoon).

Меморандум направлен на развитие сотрудничества в области страхования вкладов между Фондом и KDIC, на усиление развития системы страхования вкладов в нашей стране и повышение финансовой грамотности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, South Korea to cooperate in deposit insurance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Cənubi Koreya əmanətlərin sığortalanmasında əməkdaşlıq edəcək

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