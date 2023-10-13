Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в области страхования вкладов

Азербайджан и Южная Корея будут сотрудничать в области страхования вкладов

Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом страхования вкладов Азербайджана и Южнокорейской корпорацией страхования вкладов (KDIC).

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Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом страхования вкладов Азербайджана и Южнокорейской корпорацией страхования вкладов (KDIC). Как сообщили Report в Фонде, документ подписали заместитель исполнительного директора учреждения Акшин Джахангиров, председатель и президент KDIC Ю Джэхун (Yoo Jaehoon). Меморандум направлен на развитие сотрудничества в области страхования вкладов между Фондом и KDIC, на усиление развития системы страхования вкладов в нашей стране и повышение финансовой грамотности. Подпишитесь на наш Telegram канал

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