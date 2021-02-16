Азербайджан и Япония избегут двойного налогообложения

В последние годы значительно расширилась сеть соглашений, предусматривающих устранение двойного налогообложения.

В последние годы значительно расширился список соглашений, предусматривающих устранение двойного налогообложения.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Минэкономики Азербайджана.

Отмечается, что из 55 подписанных Азербайджаном соглашений 54 уже вступили в силу, а одно соглашение вступит в силу после завершения соответствующих процедур.

Одним из действующих соглашений является Конвенция об избежании двойного налогообложения между Японией и СССР в соответствии с нотами, обмененными между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Японии 30 мая 2005 года и утвержденными законом Азербайджанской Республики № 571-IIIQ от 1 апреля 2008 года, применяется в двусторонних отношениях между Азербайджанской Республикой и Японией.

Учитывая, что Конвенция об избежании двойного налогообложения между СССР и Японией была подписана 18 января 1986 года, и с этой даты по сегодняшний день в международном налогообложении произошли значительные изменения, проект образцовой Конвенции об отмене двойного налогообложения в отношении доходов и имущества был представлен Японии по дипломатическим каналам еще в 2019 году.

Заключение новой конвенции между двумя странами будет иметь большое значение с точки зрения создания благоприятных условий как для японских, так и для азербайджанских инвесторов, стимулирования внешнеэкономической деятельности. В то же время, проект Конвенции предусматривает организацию сотрудничества и обмена информацией между налоговыми органами обеих стран в области предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Японская сторона высоко оценила предложение Азербайджана и сочла целесообразным организовать встречу экспертов уполномоченных структур обеих стран для обсуждения проекта Конвенции.

В 1-й декаде февраля между экспертами Государственной налоговой службы и экспертами Министерства финансов Японии посредством видеоконференции была организована встреча и проведены обсуждения проекта Конвенции. Работа над проектом Конвенции будет продолжена.