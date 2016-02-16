​Азербайджан и Всемирный банк приступают к переговорам

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 22 февраля начнется заключительный этап переговоров между правительством Азербайджана и Всемирным банком относительно финансирования проекта расширения автомобильной дороги Баку-Шамахы.

По полученной Report информации, переговоры касаются дополнительного финансирования в объеме 140 млн. долларов 3-го проекта магистральных автомобильных дорог (расширение автодороги Баку-Шамахы).

Отметим, что глава постоянного представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко заявила журналистам, что достигнуто первоначальное соглашение о выделении 140 млн. долларов США на строительство автомобильной дороги Баку-Шамахы и сумма будет переведена до конца марта.