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Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты технической помощи

Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты технической помощи Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили ситуацию с реализацией проектов технической помощи и новые направления технической помощи на будущий период.
Финансы
5 июня 2023 г. 17:28
Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты технической помощи

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили ситуацию с реализацией проектов технической помощи и новые направления технической помощи на будущий период.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.

"На встрече с делегацией Всемирного банка региональный директор структуры по Южному Кавказу Себастьян Молинеус представил назначенную на его место Роланду Прайс и нового менеджера банка по Азербайджану Стефани Столмейстер. На встрече обменялись мнениями о текущей деятельности банка в Азербайджане и перспективах дальнейшего сотрудничества. Кроме того, обсудили текущее сотрудничество между ЦБА и Всемирным банком, ситуацию с реализацией проектов технической помощи и новые направления технической помощи на будущий период", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, WB discuss technical assistance projects 
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